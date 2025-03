Roboty, Millie Bobbie Brown i reżyserowie Avengers. Będzie nowy hit na Netflixie?

fot. Netflix

The Electric State to nowy film z gatunku science fiction, osadzony w retrofuturystycznej przeszłości. Za jego sterami stanęli bracia Anthony i Joe Russo, odpowiedzialni za hity Marvela, takie jak Avengers: Wojna bez granic czy Avengers: Koniec gry. Duet niedawno powrócił do MCU, by wyreżyserować kolejne części Avengers, które zadebiutują w dwóch najbliższych latach – zanim to jednak nastąpi, najnowszy film tych reżyserów zadebiutuje na Netflixie. Streamingowy gigant opublikował kolejny, finalny zwiastun produkcji.

The Electric State – zwiastun

The Electric State – fabuła, obsada, data premiery

Michelle (Millie Bobby Brown) to osierocona nastolatka, która w poszukiwaniu młodszego brata przemierza amerykański Zachód. Towarzyszy jej uroczy, ale tajemniczy robot oraz ekscentryczny włóczęga (Chris Pratt).

Oprócz Millie Bobby Brown i Chrisa Pratta w rolach głównych, w obsadzie pojawią się Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito i Stanley Tucci. Reszcie postaci w oryginale użyczyli głosu: Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo i Alan Tudyk.

Premiera filmu The Electric State na platformie Netflix została zaplanowana na 14 marca.