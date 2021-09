Dormammu napiera, ale my mamy Rocketa. Tak potężną bronią jeszcze nie dysponował

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W świecie Domu Pomysłów wciąż trwa wydarzenie Ostatnia Anihilacja, w ramach którego Strażnicy Galaktyki i ich sojusznicy z różnych rejonów kosmosu mierzą się z potężniejszym niż kiedykolwiek wcześniej Dormammu - warto dodać, że ten ostatni wchłonął wcześniej siłę innego mocarza, Ego, Żyjącej Planety. Choć główny złoczyńca eventu poczyna sobie coraz śmielej, herosi nie składają broni; właściwie sięgają po nową, o czym świadczy posunięcie Rocketa Raccoona.

Do sieci właśnie trafiła zapowiedź jutrzejszego zeszytu Guardians of the Galaxy #18. Antagonista zaatakuje w nim cały system planety Spartax, szykując się do zadania ostatecznego uderzenia. Gdy Nova i Gamora będą opracowywać strategię walki, na placu boju nieoczekiwanie stawi się Rocket, prowadzący statek służący de facto jako ogromna broń, w dodatku wykonana z cenniejszego niż adamantium i vibranium metalu o nazwie mysterium. Szop sam nazwał swój pojazd "antymagicznym pociskiem".

Zobaczcie sami (w galerii znajdziecie jeszcze plansze z tie-inu wydarzenia, zeszytu The Last Annihilation: Wakanda #1 - T'Challa ruszył w nim do walki z Dormammu, a pod jego nieobecność regentem Międzygalaktycznego Imperium Wakandy został M'Baku):

Guardians of the Galaxy #18 - plansze

Trzeba dodać, że mysterium jest wprowadzonym do komiksów całkiem niedawno materiałem, który poza niezwykłą wytrzymałością posiada unikalną cechę oddziaływania na magię. Stał się on już jedną z walut obowiązujących w całym kosmosie, a do regulacji rynku surowca X-Meni zaprosili także przedstawicieli innych kosmicznych ras.