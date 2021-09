Marvel - MCU i komiksy coraz bliżej siebie. Warianty z Lokiego oficjalnie częścią kanonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Komiksowy oddział Marvela i MCU mają już ze sobą więcej wspólnego niż do tej pory. Dom Pomysłów dał bowiem zielone światło na to, aby w świecie swoich powieści graficznych oficjalnie wprowadzić niezwykle ważne dla serialu Loki terminy; chodzi tu o hasła "warianty" i "Święta Linia Czasu" - oba stały się częścią kanonu. Taki zabieg wydaje się kolejnym etapem procesu trwającego od października 2019 roku.

Przypomnijmy, że to właśnie wtedy prezes Marvel Studios, Kevin Feige, został równocześnie dyrektorem kreatywnym całego Domu Pomysłów. Od 3 lat stawia on na zdecydowanie większą synergię pomiędzy poszczególnymi oddziałami firmy; dość powiedzieć, że na amerykańskim rynku ukazywały się serie komiksowe, które lepiej zaznajomiły czytelników z postaciami mającymi wejść do MCU - przykładami na tym polu są Eternals, Black Knight, Moon Knight czy Kang Zdobywca.

Ostatni z nich sam w sobie jest doskonałym spoiwem dla różnych pól działania Marvela. I tak w niedawnym zeszycie Fantastic Four #35 zobaczyliśmy różne wersje złoczyńcy, które debatowały nad planem pokonania tytułowych herosów; w naradzie poza Zdobywcą wzięli udział faraon Rama-Tut, Immortus, Scarlet Centurion i Scion, który przez uczestników rozmowy został określony jako "wariant". Tej samej nazwy użyto w innych z ostatnich komiksów, zeszycie Kang the Conqueror #1.

Na tym jednak nie koniec. We wspomnianej wcześniej opowieści o Fantastycznej Czwórce kilkukrotnie pojawił się termin "Święta Linia Czasu" - ta sama, nad którą pieczę w serialu Loki rzekomo sprawowali Strażnicy Czasu. Choć w powieściach graficznych nazwa została użyta już wcześniej w jednej z historii z udziałem Cable'a, miała ona wówczas nieco inne znaczenie.

Oto fragmenty rzeczonych zeszytów o Fantastycznej Czwórce i Kangu (w galerii znajdziecie także okładkę albumu Marvel Universe: Map by Map, który zadebiutuje w listopadzie - na 240 stronach pokaże on dokładne mapy najważniejszych lokacji Domu Pomysłów, w tym Asgardu, Wakandy, 10 Światów, Knowhere, wymiarów mistycznych, Krakoi i całego multiwersum):

Nie jest wykluczone, że aktualnie wydawana seria Kang the Conqueror wprowadzi jeszcze więcej terminów znanych z MCU - spekuluje się choćby o wprowadzeniu określenia "He Who Remains" (pol. "Ten, Który Trwa"), w świecie serialowym użytym do opisu postaci Kanga.