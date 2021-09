Nowy Aquaman nadchodzi. Wciąż trwają spory o jego homoseksualność

DC

Już dziś na amerykańskim rynku zadebiutuje zeszyt Aquaman: The Becoming #1, pierwsza odsłona nowej serii komiksowej, w której protagonista, Jackson Hyde, z czasem stanie się nowym władcą mórz i oceanów. Do sieci trafiły właśnie kolejne materiały promocyjne; ujawniają one, że główny bohater zmierzy się z parademonami z planety Apokolips i tajemniczym złoczyńcą o przydomku Deluge - ten ostatni przynajmniej początkowo będzie "czekać i obserwować".

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły:

Jackson Hyde ostatecznie ma wszystko. Wspierających mentorów, kochającą go społeczność, szczerą relację z własną matką, uroczego chłopaka z Amnesty Bay, który przyciągnął jego wzrok i dostęp do prywatnego centrum treningowego Aquamana na Atlantydzie. No cóż, właściwie miał to wszystko, aż ten sam obiekt treningowy i połowa królewskiego pałacu Atlantydy wyleciały w powietrze wtedy, gdy Jackson znajdował się w środku. Teraz bohater zostanie oskarżony o zniszczenie życie, na które tak ciężko pracował. Aqualad będzie musiał użyć wszystkich zdolności, inteligencji i podstępu, aby dowieść swojej niewinności. Tylko wtedy zdoła awansować z funkcji pomocnika na Aquamana!

Oto materiały promocyjne:

Aquaman: The Becoming #1 - plansze

W Stanach Zjednoczonych nie milkną kontrowersje wokół kwestii orientacji seksualnej Jacksona Hyde'a - przypomnijmy, że jest on postacią homoseksualną. Na różnych portalach tematycznych można spotkać głosy, że DC ma "na siłę wpisywać się w aktualny trend poprawności politycznej" i "nie wiadomo który już raz spoufalać się ze społecznością LGBT". Do tych słów już wcześniej odniósł się scenarzysta Brandon Thomas, który poprosił fanów, aby ci dali mu szansę i "poczekali chociaż do premiery serii".