Rocky 7 - Sylvester Stallone zdradza fragment scenariusza. Taki miał pomysł na sequel

fot. materiały prasowe

Sylvester Stallone to niekwestionowana gwiazda filmowego dorobku o pięściarzu Rockym. Artysta rozwijał serię nie tylko na ekranie, ale również na papierze. Wielokrotnie zajmował się scenariuszem, dlatego uchodzi za jednego z twórców filmowego cyklu. Niestety skomplikowane kwestie związane z prawami autorskimi przekreślają szansę na kolejną odsłonę bokserskiego świata z udziałem gwiazdora. Aktor uważa ten temat za wyjątkowo bolesny, zwłaszcza że jego wizja na siódmy film została przekreślona przez producenta Irwina Winklera.

Rocky 7 - fabuła

Stallone już wcześniej atakował Winklera na mediach społecznościowych. Wysuwał oskarżenia o wstrzymanie praw do filmu pomimo obietnic, które jak twierdził, zostały kiedyś złożone. Tym razem umieścił na swoim koncie na Instagramie 4 zdjęcia, które przedstawiają materiały, zdradzające pierwsze szczegóły fabularne filmu. Wśród nich znalazło się dzieło artysty Jona Rivoli oraz wskazówka, że historia podążałaby za Rockym walczącym "o okolicę, która go stworzyła i którą wciąż kocha".

Poza tym ujawniono, że nadal prowadziłby restaurację i zostałby mentorem 27-letniego boksera zwanego Chucho the Mutt. Stallone uwzględnił też rozmowę z Adrianną Pennino, prawdopodobnie w formie retrospekcji. Całość podsumował opisem:

To był początek fragmentu scenariusza dla ROCKY 7. Niestety przez pewne osoby nigdy nie dojdzie do jego realizacji, ale jest to coś, czym chcę podzielić się z charakternymi fanami. Nie przestawajcie zadawać ciosów.

Rocky 7

Aktor niedługo później usunął post z Instagrama. Jeden z fanów zdołał zrobić zrzut ekranu i opublikował treść oraz zdjęcia na Twitterze.