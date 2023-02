Ana De Armas w złych słowach o mediach społecznościowych. „Usunęłabym Instagrama, ale nie mogę”

fot. Netflix

Ana de Armas, odtwórczyni Marilyn Monroe w filmie Blondynka, zabrała głos w sprawie współczesnego zwyczaju - prowadzenia wirtualnego życia na portalach społecznościowych. Aktorka obwinia social media o osłabienie obrazu gwiazdy filmowej, tłumacząc, że ciągłe dzielenie się życiem w Internecie, odbiera artystom tajemniczość. Niegdyś prywatne sprawy sławnych ludzi pozostawały w ukryciu, a brak informacji o ich codziennym życiu pociągał fanów. Według artystki to właśnie ta charakterystyczna cecha fascynowała dawne pokolenia. Teraz za sprawą Internetu aktorzy są obdzierani z tajemniczości, a obecna generacja nie zna tamtej „koncepcji gwiazdy filmowej”.

Czuję, że nowe pokolenia nie rozumieją dawnego układu z powodu mediów społecznościowych. Jest tam tyle informacji i nadmiernego dzielenia się. Koncepcja gwiazdy filmowej to ktoś nietykalny, kogo widzisz tylko na ekranie. Ta tajemnica zniknęła. W większości sami to sobie zrobiliśmy - nikt już niczego przed nikim nie ukrywa.

Ana De Armas - aktywność w Internecie

Ana De Armas przyznała również, że usunęła w większości swoje konta z portali społecznościowych, poza jednym wyjątkiem. Aktorka jest zmuszona dalej prowadzić swojego Instagrama, ale najczęściej używa go do promocji materiałów i marek.

Gdyby to zależało ode mnie, usunęłabym Instagram już teraz, ale nie mogę. Nie jestem tylko aktorką. Współpracuję z różnymi markami i mam inne zobowiązania. To zdradliwe, bo czujesz presję, by podzielić się jakimś osobistym spostrzeżeniem albo czymś o swoim życiu prywatnym, by ludzie byli tobą zainteresowani. Musisz jakoś znaleźć równowagę, co jest dla mnie bardzo trudne.

Film Blondynka dostępny na Netfliksie.