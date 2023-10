Rocky - skąd wzięło się nazwisko Balboa? Sylvester Stallone wybrał je nieprzypadkowo

materiały prasowe

Reklama

3 listopada na platformie Netflix zadebiutuje długo wyczekiwany dokument Sly, w którym Sylvester Stallone podzieli się z widzami wieloma ciekawostkami na temat swojej kariery. Już teraz do sieci trafiają jednak pierwsze przecieki z nadchodzącego filmu - prawdopodobnie najważniejszy z nich związany jest z tytułowym bohaterem serii Rocky. Legenda kina akcji ujawnia, skąd wzięło się słynne na całym świecie nazwisko ekranowego boksera, Balboa.

W opublikowanym na portalu Rolling Stone fragmencie Sly'a jego protagonista wspomina początki swojej kariery - przeprowadzkę do Los Angeles na początku lat 70. XX wieku, problemy ze swoim samochodem i pomocną dłoń, którą w jego kierunku wyciągnął wówczas aktor i reżyser Henry Winkler, znany m.in. jako Gene Cousineau z serialu Barry. Później Stallone ujawnia swoje dawne miejsce zamieszkania - było to "małe, obskurne lokum w Valley przy Balboa Boulevard".

Reżyser dokumentu, Thom Zimny, w wywiadzie dla Rolling Stone stwierdza, że to właśnie ta nazwa ulicy dała nazwisko postaci Rocky'ego - Stallone przy tworzeniu scenariusza do filmu z 1976 roku miał szukać wielu inspiracji w otaczającym go świecie:

Mój film dokumentalny odnosi się do tych samych kwestii, które można dostrzec u progu kariery Stallone'a i które towarzyszą mu do dzisiaj: wiarę w siebie, siłę marzeń, ambicje, wkomponowane w życie piękno popełniania błędów i te nieoczekiwane momenty, w których znajdujesz się w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. Sly miał wrodzony talent do postrzegania otaczającego go świata jako źródła twórczej inspiracji, niezależnie od okoliczności. Przykładem jest choćby wybór nazwiska postaci (Rocky'ego - przyp. aut.), aby dzięki niemu uhonorować Balboa Boulevard, ulicę, przy której mieszkał.

Później Zimny dodał:

Mam nadzieję, że widzowie tego dokumentu na nowo zrozumieją Stallone'a - jako człowieka, reżysera i artystę. Życzę im, aby odkryli i docenili sposób, w jaki filmy Sly'a wplatały się w esencję ich własnego życia, a jednocześnie pomagały zrozumieć i docenić pracę aktora i niesamowite zaangażowanie w opowiadanie przez niego ekranowych historii.

Sylvester Stallone - ranking wszystkich filmów; arcydzieła i produkcje, które warto omijać

53. Motywacja

Sly - zwiastun dokumentu Netfliksa