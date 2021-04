Rocky i Creed online - wiemy, kiedy premiera całej serii w VOD w Polsce

fot. materiały promocyjne

Serie Rocky oraz Creed online! Jak udało nam się ustalić, premiera całej serii odbędzie się w HBO GO już 1 maja 2021 roku. Wówczas będzie można nadrobić lub odświeżyć serie po latach. Obok tego będziemy mogli też obejrzeć film dokumentalny 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic, który powstał w 2020 roku z okazji 40. rocznicy premiery pierwszej części.

Przypomnijmy, że Rocky to autorskie dziecko Sylvestra Stallone'a, który grał główną rolę i napisał scenariusz. Za obie rzeczy Stallone był również nominowany do Oscara, ale statuetki nie zdobył. Co ciekawe, nie jest to jego jedyna nominacja za granie Rocky'ego w jego karierze - powtórzył ten zaszczyt wraz z nominacją za Creeda, w którym wcielał się w o wiele starszego Balboę.

W skład serii Rocky wchodzą: Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 i Rocky Balboa. Natomiast spin-offy to na razie Creed i Creed 2. W planach jest trzecia część, ale już bez postaci granej przez Sylveestra Stallone'a.

Oczywiście seria Rocky to mnóstwo ciekawostek, o których warto poczytać. Sprawdźcie nasz tekst z 2020 roku. w którym je przybliżyliśmy.