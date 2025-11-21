Rocznica - hollywoodzki film polskiego reżysera już w kinach. Oto, co trzeba o nim wiedzieć
Rocznica to pierwszy w pełni anglojęzyczny film wyreżyserowany przez Jana Komasę, który właśnie trafił do kin. Przygotowaliśmy dla Was krótką ściągawkę z najważniejszymi informacjami o fabule czy obsadzie.
Rocznica to pierwszy anglojęzyczny film polskiego reżysera Jana Komasy, który właśnie pojawił się w kinach. Obsada prezentuje się iście hollywoodzko - wymienia się tam takie nazwiska, jak Kyle Chandler, Diane Lane, Zoey Deutch, Mckenna Grace, Phoebe Dynevor, Madeline Brewer czy Daryla McCormacka. Produkcja do tej pory zebrała dobre noty w serwisie Rotten Tomatoes - kolejno 70% pozytywnych opinii od krytyków i 78% od publiczności.
Rocznica - zwiastun i zdjęcia
Poniżej prezentujemy również zwiastun filmu:
Oraz oficjalne zdjęcia:
Rocznica - co wiadomo o filmie?
Scenariusz do projektu napisała Lori Rosene-Gambino. Producentami filmu są Nick Wechsler oraz Steve Schwartz oraz Paula Mae Schwartz, którzy wcześniej współpracowali ze sobą przy takich projektach jak Droga i Adwokat.
Produkcja dzieje się w niedalekiej, dystopijnej przyszłości, gdzie "nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi". Historia ma być fikcyjna, jednak przy okazji niezwykle realistyczna.
