Rocznica - hollywoodzki film polskiego reżysera już w kinach. Oto, co trzeba o nim wiedzieć

Rocznica to pierwszy anglojęzyczny film polskiego reżysera Jana Komasy, który właśnie pojawił się w kinach. Obsada prezentuje się iście hollywoodzko - wymienia się tam takie nazwiska, jak Kyle Chandler, Diane Lane, Zoey Deutch, Mckenna Grace, Phoebe Dynevor, Madeline Brewer czy Daryla McCormacka. Produkcja do tej pory zebrała dobre noty w serwisie Rotten Tomatoes - kolejno 70% pozytywnych opinii od krytyków i 78% od publiczności.

Koniecznie sprawdźcie też recenzję filmu, którą przygotował Adam Siennica z naEKRANIE.pl.

Rocznica - zwiastun i zdjęcia

Poniżej prezentujemy również zwiastun filmu:

Oraz oficjalne zdjęcia:

Rocznica - co wiadomo o filmie?

Scenariusz do projektu napisała Lori Rosene-Gambino. Producentami filmu są Nick Wechsler oraz Steve Schwartz oraz Paula Mae Schwartz, którzy wcześniej współpracowali ze sobą przy takich projektach jak Droga i Adwokat.

Produkcja dzieje się w niedalekiej, dystopijnej przyszłości, gdzie "nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi". Historia ma być fikcyjna, jednak przy okazji niezwykle realistyczna.