Superman i Lois - znamy datę premiery 3. sezonu w Polsce. Kiedy możemy spodziewać się serialu na HBO Max?

The CW

3. sezon Superman i Lois zadebiutował już jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych, ale wreszcie zawita też do Polski na HBO Max. Produkcja ruszy z emisją 11 lipca 2023 roku i dostępna będzie w usługach serwisu. Nowy sezon ma skupić się na rodzinie i istotnych wartościach dla Człowieka ze stali.

Historia 3. sezonu rozpoczyna się kilka tygodniu po wydarzeniach z finału 2. sezonu. Clark i Lois razem pracują w lokalnej gazecie w Smallville. Cieszą się życiem w małym miasteczku. Nowe zadanie Lois sprawia, że bohaterka odkrywa niebezpiecznego wroga, który może wywrócić życie Kentów do góry nogami. Natomiast ich synowie też nie mają lekko. Jordan (Alex Garfin) odkrywa, co to znaczy mieć tożsamość superbohatera, a Jonathan (Michael Bishop zastępujący w tej roli Jordana Eisassa) szuka swojego celu w życiu.

Superman i Lois - zwiastun