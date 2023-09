Ród smoka - aktor potwierdza koniec zdjęć do 2. sezonu. Kiedy premiera?

materiały prasowe

Podczas gdy Hollywood powoli wraca do formy po strajku scenarzystów, prace nad 2. sezonem Rodu smoka miały zostać zakończone. Potwierdza to wpis jednego z aktorów w mediach społecznościowych. Co więcej, ujawniono docelową datę premiery nowych odcinków. Twórcy spodziewają się również wznowienia serialu na kolejny sezon.

Ród smoka - koniec zdjęć do 2. sezonu

Steve Toussaint, odtwórca Lorda Corlysa Velaryona, podzielił się informacją o zakończeniu zdjęć na swoim Instagramie. Nie daje to stuprocentowej pewności, że 2. sezon został całkowicie nagrany. Jednakże, informator Variety stwierdził, że wszystko zostało już nakręcone.

Ród smoka: sezon 2 - kiedy premiera?

Według Variety, data premiery 2. sezonu Rodu smoka ma zostać zaplanowana na nadchodzące lato. Oznacza to, że możemy wyczekiwać nowych epizodów między 20 czerwca a 23 września 2024 roku.

To dosyć wczesna data. Jest to jednak zrozumiałe, wiedząc, że inne hity HBO - Euforia, The Last of Us oraz Biały lotos - zostały przesunięte z uwagi na trwające strajki.

Ród smoka - 1. sezon jest dostępny na HBO Max.