Ród smoka - opis zwiastuna 3. sezonu. Westeros podzielone, przygotowania do wielkiej bitwy

Na specjalnym pokazie HBO Max Upfront w Brazylii zaprezentowano zwiastun 3. sezonu Rodu smoka. Czego można się spodziewać w kolejnej odsłoni hitu HBO? Oto, co pokazano w zapowiedzi.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Ród smoka
Ród smoka: sezon 2, odcinek 7 fot. Max
W trakcie HBO Max Upfront w Sao Paulo w Brazylii zaprezentowano pierwszy zwiastun 3. sezonu serialu Ród smoka. To prequel Gry o tron, który opowiada o wojnie domowej w Westeros pomiędzy "Czarnymi", zwolennikami Rhaenyry Targaryen a "Zielonymi", czyli rodami wspierającymi Aegona Targaryena i Alicent Hightower. W sieci pojawił się opis zapowiedzi.

Ród smoka: sezon 3 - opis zwiastuna

Zwiastun skupia się na pokazaniu, jak podzielone jest Westeros. Są zwolennicy Aemonda Targaryena (został on regentem po zaatakowaniu Aegona w trakcie bitwy, przez co tamten został poparzony i okaleczony i niezdolny do pełnienia swojej funkcji w królestwie) oraz ci, którzy wspierają Rhaenyrę. W zapowiedzi widać oszpeconego Aegona w wyniku bitwy z poprzedniego sezonu. Aemond przytula się do swojej matki, Alicent. Pojawiają się krótkie przebitki z innymi postaciami: Otto Hightowerem, ser Cristonem Colem i Daemonem Targaryenem, którzy przygotowują się do wielkiej bitwy.

3. sezon rozpocznie się od Bitwy o Gardziel, która pierwotnie miała zostać pokazana w finałowym odcinku 2. sezonu, ale doszło do odroczenia tego w czasie i przeniesienia do kolejnego sezonu. Czego jeszcze możemy się spodziewać bazując na wiedzy z literackiego oryginału?

1. Bitwa o Gardziel

To nie tyle przewidywanie, a fakt. 2. sezon miał zakończyć się tą bitwą, ale z zakulisowych powodów przesunięto to wydarzenie w czasie. Bitwa o Gardziel rozegrała się pomiędzy flotą Triarchii a siłami rodu Velaryon. W książkowej bitwie bardzo ważny był Jacearys Targaryen.

1. Bitwa o Gardziel
fot. Max
Źródło: X (@westerosies)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Ród smoka
