Ród smoka - Elizabeth Olsen z MCU komentuje plotki o angażu do 2. sezonu

Fot. Materiały prasowe

Według niepotwierdzonych plotek Elizabeth Olsen i Henry Cavill mają wystąpić w 2. sezonie hitu Ród smoka. Nikt do tej pory nie odniósł się do pogłosek, ani też nikt ich nie potwierdził. Po raz pierwszy Elizabeth Olsen, najbardziej znana z roli Scarlet Witch w MCU, skomentowała doniesienia w rozmowie z Entertainment Tonight.

Ród smoka - Elizabeth Olsen w obsadzie?

Nazwisko Olsen nie jest pierwszy raz wiązane ze światem Gry o tron. Swego czasu ujawniła, że brała udział w castingu do roli Daenerys Targaryen. Według doniesień ona ma już rolę w 2. sezonie Rodu smoka. Co na to aktorka?

- Fanowskie castingi są fajne. Tak, słyszałam o tym, że zostało to ogłoszone przez kogoś zweryfikowanego na Twitterze, co jest jeszcze dziwniejsze. Dowiedziałam się o tym, jak robiłam wywiad dla Variety. Pewnie bym zagrała, jeśli jest to dobra historia warta opowiedzenia. Jeśli jest innowacyjna, ma świetnie postacie, to chętnie wzięłabym w tym udział.

Oczywiście aktorka niczego nie potwierdziła, ani też niczego otwarcie nie zdementowała. Nawet, jeśli ta plotka jest prawdziwa Elizabeth Olsen nie może najpewniej nic powiedzieć z uwagi na podpisane NDA, które jej na to nie pozwala.

Z uwagi na to, że w najbliższym czasie Elizabeth Olsen nie wystąpi w MCU, bo nic o takich planach nie wiadomo, aktorka jest dostępna na nowe wyzwania. W teoriach fanowskich spekuluje się, że Olsen zagrałaby młodszą wersję Melisandre z oryginalnej Gry o tron.