W 6. odcinku 2. sezonu Rodu smoka doszło do sceny, która była szeroko komentowana w sieci przez fanów. Chodzi oczywiście o pocałunek pomiędzy Rhaenyrą (Emma D'Arcy) oraz Mysarią (Sonoya Mizuno). Wiele osób uznało ten wątek za wymuszony i niepodbudowany. Okazuje się jednak, że plany na niego były jeszcze przed premierą 1. sezonu.

Tą informacją podzieliła się Sonoya Mizuno, która powiedziała:

Po tym, jak dostałam tę pracę i porozmawiałam z showrunnerami, powiedzieli mi, że jest taka możliwość. Powiedzieli, że definitywnie planem jest to, żeby Mysaria i Rhaenyra zaczęły ze sobą współpracować. W tle miał być potencjał na romans. Wiedziałam o tym jeszcze zanim zaczęłam kręcić 1. sezon.

Pamiętam, że dostaliśmy scenariusze do 2. sezonu. Na końcu odcinka było napisane: "Ich czoła się dotykają. Jest pomiędzy nimi jedynie oddech. A to, co dzieje się później, zostaje przerwane." Nie zostało zdefiniowane, co się między nimi stało. Mieliśmy wiele rozmów przed rozpoczęciem produkcji i w trakcie, ale i ja i Emma nie chciałyśmy, żeby to było łapanie osób queer na wędkę. To była chwila znalezienia prawdy dla tej relacji. Czuliśmy, że to dobry kierunek. To była wspólna decyzja, aby ta relacja poszła w tym kierunku.