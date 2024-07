TOP 10: Najpopularniejsze filmy i seriale w streamingu. Ród smoka dobija 1,2 miliarda minut!

fot. Max

Firma Nielsen regularnie zajmuje się pomiarami i analizą danych w amerykańskich mediach, co obejmuje także streaming. Niedawno opublikowano listy TOP 10 z najpopularniejszymi serialami telewizyjnymi. Warto zauważyć znaczący wzrost oglądalności Rodu smoka po premierze 2. sezonu. Serial wskoczył na 4. miejsce listy Nielsena, osiągając 1,2 miliarda obejrzanych minut w dniach 17-23 czerwca. To więcej w porównaniu z 741 milionami minut w momencie premiery pierwszego sezonu. Warto zaznaczyć, że ten wynik stanowi jedynie część oglądalności serialu, ponieważ jest on również emitowany na kanale HBO.

fot. Max

Nie zaskakuje fakt, że to Bridgertonowie Netfliksa pozostają liderem tego zestawienia, osiągając prawie 2,5 miliarda minut w ciągu pierwszego tygodnia od premiery drugiej części 3. sezonu. W czerwcu na platformę trafiła kontynuacja historii miłosnej Colina i Penelope Featherington. Wysoką pozycję zajmuje również The Boys, którego 4. sezon jest dostępny na platformie Amazon Prime Video. Za Rodem smoka znalazły się popularne od lat pozycje, które są w Polsce dostępne głównie na Disney+. Zobaczcie sami.

TOP 10 najpopularniejszych seriali na streamingu wg Nielsena