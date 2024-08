Ród smoka - dlaczego [SPOILER] jest w więzieniu? Reżyserka sama nie wie: "To niesprawiedliwe"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

Reklama

Geeta Vasant Patel to reżyserka finałowego odcinka 2. sezonu Rodu smoka. Warto wspomnieć, że siedziała już na stołku reżysera przy okazji 3. odcinka tego sezonu. O ile tamten został przez publiczność i krytyków ciepło przyjęty, tak ostatni spotkał się z falą krytyki, oburzenia i niezadowolenia. W tej chwili jest to drugi najgorzej oceniony finał jeśli połączyć Ród smoka z kultową Grą o tron.

Chociaż w odcinku fani nie dostali żadnych bitew ani rozwiązań poszczególnych wątków, tak reżyserka odpowiedziała na kilka pytań.

Dlaczego w odcinku nie było żadnych bitew?

Sama nie wiedziałam, czego się spodziewać. Nie wiedziałam, czy to będzie bitwa, czy coś innego. Jako fanka też spodziewałam się bitwy. Potem przeczytałam scenariusz i byłam pozytywnie zaskoczona i szczęśliwa, bo uważam, że za dużo uwagi przykładamy do bitew. To, co jest ciekawe w tym odcinku, to że skupia się on na relacjach. Dialogi, zwroty akcji, relacja Daemona i Rhaenyry, Rhaenyry i Alicent. Dla mnie osobiście ekscytujące było skupienie się na dramaturgii. [...] Na pewno czułam, że jest to wyzwaniem, bo fani oczekiwali bitwy. Jak to miało z tym rywalizować? Ale 8. odcinek 1. sezonu nauczył mnie, że jeśli scenariusz będzie świetny, to będzie dobrze.

Jak udało jej się zbalansować fanserwis i cameo?

Bardzo się skupiałam na myśli: "Jeśli to pojawi się w wizji, to jakie ma znaczenie? Jaką część historii to opowiada? Czego potrzebujemy, żeby ją opowiedzieć? Nie myślmy wcale o tym, że jest to postać kochana przez fanów." To próbowałam osiągnąć, gdy tworzyłam storyboardy do tej sceny. I dlatego wielu dodatkowych rzeczy się nie widzi. Mogłyby się tam pojawić, ale nie w tym rzecz. Jeśli nie skupimy się na celu tej historii, to stanie się to wyłącznie montażem bez jakiegokolwiek znaczenia.

Czy Nocny Król miał ten sam strój, co w Grze o tron?

Powiedzieli mi o tym, ale nie pamiętam. Mam najgorszą pamięć! Wydaje mi się, że mieli jakieś pozostałości po Grze o tron. To było ekscytujące nakręcić tę sekwencję. Aktor, który wcielał się w Nocnego Króla, a który wcześniej grał jednego z Białych wędrowców, był świetny. Wiedział, jak oni powinni się poruszać. Tamtego dnia każdy przyszedł na plan, żeby oglądać zdjęcia. Większość osób, które pracują nad tym serialem, to fani Gry o tron, więc wszyscy stali i patrzyli, jak to robimy.

Dlaczego Otto Hightower jest w więzieniu?

Zostałam poproszona o nakręcenie tej sceny. Sama chciałabym wiedzieć, gdzie on jest! Nie wiem! Ci ludzie mówią o wielu rzeczach w pokoju scenarzystów, a nam nic nie mówią. Nikomu z nas nie mówią! Aktorom też nie. Uważam, że to niesprawiedliwe.