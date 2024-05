Rodzaje życzliwości w nowym klipie. Niepokojąca atmosfera w filmie Yorgosa Lanthimosa

fot. Searchlight Pictures

Yorgos Lanthimos powrócił do Cannes po siedmioletniej przerwie, prezentując widzom festiwalu filmowego swój nowy film Rodzaje życzliwości. Produkcja miała już swoją premierę w Cannes, zbierając mieszane opinie od recenzentów. Do swojego nowego projektu grecki reżyser ponownie zaprosił Emmę Stone, która jest bohaterką kolejnego klipu pochodzącego z filmu. Możemy na nim zobaczyć, jak postać grana przez aktorkę spędza miły wieczór ze swoimi przyjaciółmi, gdy nagle oświadcza, że nigdy nie zapaliła papierosa i zamierza to zmienić. Z pozoru zwykła scena ma w sobie niepokojący klimat, który doświadczycie na własnej skórze, oglądając poniższy fragment filmu.

Rodzaje życzliwości – nowy klip

Rodzaje życzliwości – fabuła, obsada, data premiery

Historia skupia się na człowieku bez możliwości wyboru, który stara się przejąć kontrolę nad swoim życiem. Pierwsza fabuła opowiada o policjancie, którego niepokoi powrót jego zaginionej żony. Sprawia ona wrażenie innej osoby. Druga opowieść skupia się kobiecie, która jest zdeterminowana, aby odnaleźć pewną osobę z wyjątkową zdolnością. Jej przeznaczeniem jest zostać zdumiewającym duchowym przywódcą.

W obsadzie znaleźli się Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, Hunter Schafer, Yorgos Stefanakos oraz Merah Benoit.

Rodzaje życzliwości trafią do polskich kin 6 września 2024 roku.