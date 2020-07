Rój - nadchodzi nowy polski thriller z Romą Gąsiorowską i Erykiem Lubosem. Ruszył casting dla nastolatków

fot. Paweł Wodnicki

20 lipca na swoich profilach w social mediach Roma Gąsiorowska umieściła tajemniczą zapowiedź nowej roli. Tak ogłoszono otwarty casting online dla nastolatków z całej Polski, który jest prowadzony na stronie Filmroj.pl. Wiemy już, że

będzie to thriller pt. Rój w reżyserii Bartka Bali, a u boku aktorki stanie Eryk Lubos. Dystrybucją są zainteresowani najwięksi dystrybutorzy kinowi, a produkcja - co ciekawe - będzie współfinansowana przez kampanię crowdfundingową na platformie Crowdway.pl.

Rój będzie pierwszą w Polsce produkcją pełnometrażową, której finansowanie ma się odbyć przez finansowanie społecznościowe (tzw. crowdinvesting). W zamian za wpłaty na poczet budżetu produkcji inwestorzy obejmą akcje w spółce Film RÓJ SA. Oznacza to, że staną się akcjonariuszami spółki i w przyszłości mogą liczyć na udział w zyskach z dystrybucji filmu. Producenci przewidują też szereg benefitów dla miłośników kina, m.in. artefakty z planu, obecność na planie filmowym czy na oficjalnej premierze. Kampania crowdfundingowa wystartuje już w sierpniu. Jej cel to pozyskanie 1,93 mln zł na pokrycie kosztów produkcji.

Pierwszy klaps na planie padnie jesienią tego roku, a premiera filmu ma nastąpić rok później. Projekt nastawiony jest na sukces komercyjny, a jego solidny fundament stanowią: wysoko oceniony scenariusz, utalentowany reżyser, doskonała obsada aktorska oraz zainteresowanie największych polskich dystrybutorów kinowych.

Ponad to twórcy filmu Rój poszukują dziewczynki w wieku 10-13 lat i chłopca w wieku 15-19 lat, oboje o skandynawskim typie urody. Jak piszą:

To niepowtarzalna szansa dla dzieci z całej Polski, bo casting jest prowadzony online bezpośrednio przez ekipę produkcyjną. To oznacza otwarte drzwi dla wszystkich nastolatków, którzy marzą o aktorstwie i mają odwagę podjąć wyzwanie. Za koordynację zgłoszeń i komunikacją między produkcją, a wybranymi dziećmi będzie odpowiadać krakowska agencja Outside.