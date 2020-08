Rose McGowan oskarża reżysera Alexandera Payne'a. Zdobywca Oscara popełnił wykroczenie seksualne?

Źródło: Brightlight Pictures

Rose McGowan była jedną z pierwszych kobiet, która publicznie oskarżyła Harveya Weinsteina o molestowanie i gwałt. Ostatecznie za swoje czyny został skazany na 23 lata więzienia. Jednak aktorka podkreślała parę lat temu, że to nie był pierwszy raz, kiedy została wykorzystana seksualnie przez osobę z przemysłu filmowego, ale nie zdradziła o kogo chodzi. McGowan w końcu wskazała sprawcę - jest nim reżyser Alexander Payne, zdobywca dwóch Oscarów.

McGowan najpierw na Twitterze odniosła się do zdarzenia, podczas którego była jeszcze nieletnia.

Kazałeś mi usiąść i włączyłeś softcore'owy erotyk, który nakręciłeś pod zmienionym nazwiskiem dla Showtime. Wciąż pamiętam twoje mieszkanie w Silverlake. Zostałeś hojnie obdarzony przez naturę. Po wszystkim zostawiłeś mnie na rogu ulicy. Miałam 15 lat.

https://twitter.com/rosemcgowan/status/1295265538512486402

Następnie McGowan napisała na Instagramie obszerniejszą wypowiedź, gdzie przyznała, że ją uwiódł, aby wykorzystać seksualnie (z ang. grooming). Udostępniła również swoje zdjęcie z tego okresu.

Jest mi żal 15-letniej siebie. Żal dorosłej siebie, która ciągle myślała, że to ja podjęłam wtedy tę decyzję. Grooming istnieje. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że to nie wasza wina, jeśli wmówiono wam, że jest to w porządku. Nie jest. Wiem to teraz. Na imprezach mogłam nawet podejść do tego reżysera i zapytać go z uśmiechem: Pamiętasz, jak uprawiałeś ze mną seks w wieku 15 lat? I jeszcze bym się z tego śmiała. To jest głęboko zaprogramowane społecznie. Jeśli próbujesz uprawiać seks z nieletnim, popełniasz przestępstwo, nawet jeśli nieletni o tym nie wie.

Po tym wydarzeniu McGowan porzuciła aktorstwo na kilka lat, aby zostać ponownie "odkryta" w wieku 21 lat. Jej kariera nabrała rozpędu. Zagrała m.in. w Krzyk, Czarodziejkach czy serii filmów Grindhouse.

Rose McGowan podkreśla, że nie chce zniszczyć reżysera, lecz domaga się przeprosin za to, co zrobił.

Alexander Payne był 6 razy nominowany do Oscara z czego zdobył dwie statuetki w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany za film Spadkobiercy oraz za Bezdroża. Reżyser i jego prawnicy nie skomentowali oskarżeń, ani nie wystosowali jeszcze żadnego oświadczenia.