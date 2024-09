Nowy rosyjski serial wyśmieje Joe Bidena. Prezydent USA zamieszka w rosyjskim bloku

fot. zrzut ekranu YouTube

Rosyjska stacja rozrywkowa TNT poinformowała o rozpoczęciu prac nad serialem Goodbye. Ten ma opowiedzieć o... Joe Bidenie, obecnym prezydencie Stanów Zjednoczonych, który w 2025 roku ustąpi z piastowanego stanowiska. Produkcja, którą stworzy firma bliska Kremlowi, przedstawi Joe Bidena jako głównego bohatera. Wcieli się w niego Dmitrij Diużew, znany rosyjski aktor.

Premiera pierwszego sezonu została zaplanowana na 2025 rok, czyli dokładnie wtedy, gdy Joe Biden usunie się ze stanowiska. Tytuł może mieć z tym związek. Fabuła przedstawi Joe Bidena, który nie jest już prezydentem USA. Postanawia wyruszyć w podróż incognito do Rosji, a jego pragnieniem jest dowiedzieć się, dlaczego sankcje nałożone na ten kraj nie działają. W ten sposób odnajdzie "prawdziwego rosyjskiego ducha."

Goodbye - opis serialu

Gdy serialowy były prezydent USA przybywa do Rosji, już pierwszego dnia gubi paszport i jest zmuszony zamieszkać w zwykłym rosyjskim bloku. Zaczyna uczyć angielskiego, by zarobić na powrót do domu. W tym czasie zaczyna pomagać mu "prawdziwy rosyjski patriota." Tymczasem agenci CIA zabierają z Rosji do USA rosyjskiego emeryta Iwanowicza, który wygląda jak Biden.