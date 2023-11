Mission: Impossible 7 sprawił, że Joe Biden boi się sztucznej inteligencji

Paramount

Prezydent Joe Biden wydał niedawno Rozporządzenie wykonawcze w sprawie sztucznej inteligencji. To jedno z pierwszych posunięć tego rodzaju. Jak się okazuje, do takiego rozkazu zainspirował go Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Według zastępcy szefa sztabu Białego Domu, Bruce'a Reeda, obejrzał film razem z Bidenem. Miał on udowodnić prezydentowi, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą AI.

Joe Biden obawia się AI przez Mission: Impossible 7

W wywiadzie dla Associated Press, Reed zasugerował, że film musiał sporo uświadomić prezydentowi Stanów Zjednoczonych.

- Jeżeli już wtedy nie martwił się tym, co może pójść nie tak ze sztuczną inteligencją, po tym seansie miał o wiele więcej powodów do zmartwień.

Rozporządzenie wykonawcze Bidena to znaczący krok naprzód dla tych, którzy chcą uregulować wykorzystanie AI. Nakazuje bowiem Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych wydanie wytycznych dotyczących znaków wodnych w obrazach generowanych przez sztuczną inteligencję. Wykorzystuje także ustawę o produkcji obronnej, aby wymagać od twórców AI przedstawienia wyników testów bezpieczeństwa oraz innych eksperymentów.

- Zdawał sobie z tego sprawę, jak każdy. Widział fałszywe obrazy samego siebie oraz swojego psa. Widział, jak to może stworzyć kiepską poezję. Widział i słyszał przerażającą technologię klonowania głosu, która może zamienić trzy sekundy twojej wypowiedzi w całą fałszywą rozmowę.