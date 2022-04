X-Meni oskarżają Rosję o zbrodnie wojenne. Komiks napisano przed inwazją na Ukrainę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

O zeszycie X-Force #27 będzie głośno nie tylko wśród fanów Marvela. W komiksie tym Profesor X w trakcie spotkania z innymi X-Menami na wyspie mutantów, Krakoi, oskarżył Rosję o dokonywanie zbrodni wojennych. Choć wielu odbiorców weźmie taki obrót spraw za czytelną analogię do rozgrywającej się w Ukrainie wojny, w rzeczywistości historia napisana przez scenarzystę Benjamina Percy'ego powstała jeszcze przed agresją wojsk rosyjskich z 24 lutego.

Ważne jest to, że rzeczony wątek był rozwijany przez twórców od ponad roku. I tak Rosja zerwała stosunki dyplomatyczne z Krakoą, próbując później nakłonić do takiego samego posunięcia Wielką Brytanię. Kreml wysłał w dodatku swoich szpiegów (również mutantów) na wyspę istot z genem X, szykując wielki atak i docelowo dążąc do wymazania mutantów z obecnej linii czasowej.

W trakcie zebrania Cichej Rady, najważniejszego organu decyzyjnego Krakoi, Charles Xavier wspomina o nieustannym zagrożeniu ze strony Rosji i zbrodniach wojennych popełnionych przez wysłanych przez Kreml Michaiła Rasputina i Omegę Reda. Głos zabrał później Beast, który stwierdził, że odpowiedź dyplomatyczna na działania rosyjskiego państwa może trwać miesiącami, dlatego w pierwszej kolejności należy sprawić, by Omega Red stracił życie - bez szansy zmartwychwstania na Krakoi. Spójrzcie sami:

Na razie nie jest jasne, czy Percy wprowadził w napisanej przez siebie historii jakiekolwiek zmiany po napaści Rosji na Ukrainę. Wiele wskazuje jednak na to, że powstanie analogii pomiędzy światem komiksowym a rzeczywistym jest jedynie przypadkowe.

