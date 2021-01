Powstał rowerek treningowy do gry Mario Kart w stylu gadżetów Nintendo Labo

Źródło: Youtube / mechachoi

Zestawu Labo Fit Adventure Kart Kit nie znajdziemy na stronie internetowej Nintendo. Na dobrą sprawę z serią Labo łączy go jedynie sam pomysł na nietuzinkowe wykorzystanie Switcha w roli nietuzinkowego kontrolera ruchu własnej konstrukcji. Mike Choi stworzył ten gadżet po to, aby połączyć przyjemne z pożytecznym i zamienić granie na konsoli w pełnoprawny trening kardio. W tym celu obłożył rower stacjonarny kartonem, wyposażył go w kilka czujników i sparował z Ring-Conem.

Tak powstał (prawdopodobnie) pierwszy rower fitnessowy dla Mario Kart. Poniższy materiał prezentuje sprzęt w pełnej krasie:

Warto zauważyć, że Labo Fit Adventure Kart Kit wykorzystuje do sterowania zarówno gesty wykonywane za pośrednictwem Ring-Cona, jak i ruch przechwytywany przez czujniki zamontowane przy rowerze. Im szybciej gracz pedałuje, tym szybciej przemieszcza się jego bohater.

W teorii taki rowerek mógłby zostać wykorzystany w innych produkcjach, o ile korzystałyby z podobnego systemu sterowania, gdyż ruch pedałów odpowiada tu za tempo przemieszczania się. W swoim materiale Choi przybliża cały proces konstrukcji nietypowego kontrolera. Dzięki temu każdy posiadacz Nintendo Switcha oraz rowerka stacjonarnego może spróbować na własną rękę zbudować podobne urządzenie. O ile dysponuje odrobiną umiejętności technicznych oraz drukarką 3D, która pozwoli stworzyć część elementów niezbędnych do obsługi Labo Fit Adventure Kart Kit.