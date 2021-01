Kingdom Come: Deliverance może trafić na Nintendo Switch. Deweloperzy jednak zaprzeczają

Warhorse Studio

W kalendarzu wydawniczym na oficjalnej, japońskiej stronie Nintendo pojawił się wpis, który sugeruje, że w lutym na Switchu zadebiutuje Kingdom Come: Deliverance, czyli całkiem udane RPG z 2018 roku. Informacja ta zaskoczyła niektórych internautów, bo jest to tytuł, który radził sobie średnio na zdecydowanie wydajniejszych sprzętach, takich jak Xbox One i PlayStation. Nie można jednak wykluczyć, że będziemy mieli tutaj do czynienia z mistrzostwem optymalizacji lub będzie to kolejny tytuł oferujący możliwość zabawy z wykorzystaniem chmury, gdzie jedynym ograniczeniem jest stabilność i prędkość połączenia z siecią.

W tym wszystkim jest jednak pewien znak zapytania – teoretycznie taka informacja na oficjalnej stronie Nintendo wydaje się „pewniakiem”, ale twórcy Kingdom Come: Deliverance zapewniają, że to pomyłka i nie ma żadnych planów przeniesienia gry na Nintendo Switch. Jak będzie naprawdę? O tym powinniśmy przekonać się już wkrótce, bo w kalendarzu wydawniczym rzekoma data premiery to 18 lutego, więc niedługo mogą pojawić się dalsze informacje.