Rozdzielenie z problemami. 2. sezon może być opóźniony

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

AppleTV+

Jak donosi Puck News, których źródła często się sprawdzały, za kulisami serialu Rozdzielenie są problemy, które mogą doprowadzić do opóźnienia 2. sezonu. Chodzi o konflikt showrunnerów Dana Ericksona i Marka Friedmana.

Rozdzielenie - problemy za kulisami

Źródła wspomnianego portalu twierdzą, że współpraca pomiędzy panami od początku się nie kleiła i zanim jeszcze skończyli pierwszy sezon, wzajemnie się nienawidzili. To doprowadziło do stworzenia toksycznego środowiska pracy. Friedman miał plan, by odejść z ekipy przed 2. sezonem, ale producent wykonawczy serialu i aktor Ben Stiller przekonał go, by został. Nie mogli podobno znaleźć kogoś, kto mógłby od razu wejść na jego miejsce.

Oznacza to, że cała praca nad pierwszym sezonem była trapiona problemami, więc jest to zaskoczenie, że serial wyszedł tak dobrze. 2. sezon ma ich więcej, bo to nie tylko problemy ze scenariuszami, a też przekraczanie budżetu na odcinek. Jako że Apple TV+ planuje więcej sezonów, potencjalnie do zażegnania problemów został wezwany Beau Willimon. Twórca House of Cards pracuje przy 2. sezonie i wspomaga twórców. Będzie też w działać przy kolejnych sezonach.

Rozdzielenie - co na to Apple TV+?

Rzecznicy prasowi Apple TV+ odmówili komentarza. Źródła TVLine twierdzą, że doniesienia Puck News nie są do końca dokładne. Ich zdaniem prace idą zgodnie z planem, a budżet jest taki sam jak w pierwszym sezonie. Friedman, Erickson i Willimon razem ze sobą pracują.

Doniesienia skomentował też Ben Stiller, który poza byciem producentem, jest także reżyserem odcinków. Uważa on, że nie będzie żadnych opóźnień i zdradza, że pracuje w takim samym wolnym tempie jak w pierwszym sezonie i będą mieć premierę w terminie zgodnie z planem.

