Ruchomy Chaos - kiedy premiera w Polsce? Nowa data

Lionsgate/IGN

Ruchomy chaos po kilku latach leżenia na półce w końcu trafił na ekrany kin w USA. Recenzje zebrał fatalne, więc to wiele wyjaśnia, dlaczego film nie miał premiery w kinach w 2019 roku, tak jak pierwotnie planowano. Film miał mieć premierę w Polsce jeszcze w marcu 2021 roku, ale jak udało nam się ustalić, został opóźniony jeszcze przed ogłoszeniem zamknięcia kin w województwie Mazowieckim. Nowa data premier filmu Ruchomy Chaos to 16 kwietnia 2021 roku. Z uwagi na pandemię koronawirusa to może ulec zmianie.

Adaptacja książki pod tym samym tytułem trafiła do amerykańskich i kilku światowych kin 5 marca 2021 roku. Obraz zebrał 6 mln dolarów, co przy budżecie 100 mln dolarów jest wynikiem tragicznym. Producenci z góry założyli, że nie ma szans zarobić i spisali ten tytuł na straty.

Ruchomy Chaos - o czym film?

Historia rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Tajemniczy wirus doprowadził do śmierci niemalże wszystkich kobiet, natomiast pozostali przy życiu mężczyźni zmagają się z wpływającym na ich procesy myślowe i sposób doświadczania rzeczywistości Szumem. Zbliżającą się zagładę ludzkiego gatunku może powstrzymać jedynie Todd Hewitt, który na swojej drodze spotyka tajemniczą dziewczynę, mogącą mu pomóc w walce o przetrwanie naszej planety.