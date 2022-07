Russell Crowe jako szatan w MCU. Nowy szkic koncepcyjny z Thora 4

fot. materiały prasowe

Na początku lipca 2022 roku informowaliśmy, że zanim Russell Crowe dostał rolę Zeusa w filmie Thor 4, był brany pod uwagę do postaci szatana. Jeden z artystów tworzących szkice koncepcyjne wówczas zaprezentował swoją wizję. 20 lipca 2022 roku kolejny rysownik pokazał, jak on widział Russella Crowe'a w tej roli. Zobaczcie wizje autora znanego jako Ken Bartelmey.

Thor 4 - szkice koncepcyjne

Russell Crowe jako szatan - Thor: miłość i grom

Warto zaznaczyć, że słowo szatan zostało użyte przez autora szkicu koncepcyjnego. Musimy jednak pamiętać, że w świecie MCU szatanem jest niejaki Mephisto, o którym wielu fanów mogło czytać podczas premierowej emisji serialu WandaVision. Wówczas huczało w sieci od teorii, że to właśnie ta postać będzie czarnym charakterem w tej historii, ale ostatecznie tak się nie stało, więc do tej pory Mephisto nie zadebiutował w MCU. Nie jest jednak wykluczone, że coś jest na rzeczy i Marvel Studios szuka miejsca dla tej postaci i być może właśnie z tego powodu nie zobaczyliśmy go w formie zabawnego cameo w Thor: miłość i grom.

Thor 4 jest wyświetlany na ekranach kin.