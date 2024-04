Russell Crowe znów poluje na demona. Zdjęcie z The Exorcism

fot. materiały prasowe

Russell Crowe już drugi raz w ciągu dwóch lat poluje na demony. Po horrorze Egzorcysta papieża tym razem zagrał w The Exorcism, czyli ponownie demon kogoś opętał, a Crowe musi spuścić mu łomot. Premiera światowa horroru odbędzie się w czerwcu, a do sieci trafiło pierwsze zdjęcie. Można je zobaczyć jako główną fotkę newsa.

The Exorcism - opis fabuły

Historia skupia się na Anthonym Millerze (Russell Crowe), aktorze z problemami, który kręci horror i zaczyna powoli rozklejać się na planie. Jego córka (Ryan Simpkins) zastanawia się, czy powraca do nałogów, czy coś gorszego jest na rzeczy.

Joshua John Miller stanął za kamerą. Kevin Williamson (seria Krzyk) jest producentem. Miller oraz M.A. Fortin napisali scenariusz. Ich praca znana jest widzom z serialu Queen of the South. W obsadzie są również Sam Worthington (Avatar), Chloe Bailey (Praise This), Adam Goldberg (The Equalizer) oraz David Hyde Pierce (Frasier).

Na razie nie wiadomo, czy film trafi do polskich kin.