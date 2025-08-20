Ta książka opowiada o wielkim oszustwie. Znasz tę historię z serialu Ocet jabłkowy

Filia

Ponad dziesięć lat temu Belle Gibson błyskawicznie stała się gwiazdą Instagrama i branży wellness, miała własną aplikację i była twarzą kampanii znanych marek. Była też zwolenniczką pseudonauki i twierdziła, że wyleczyła się z raka dzięki diecie i pozytywnym myśleniu. Zdemaskowanie jej odbiło się szerokim echem i położyło się cieniem na całej branży.

Wydawnictwo Filia zapowiedziało na 27 sierpnia premierę książki Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness, która opisuje historię i kulisty tego przekrętu. Autorami książki są Nick Toscano i Beau Donelly.

Na podstawie tej historii powstał serial Netflix zatytułowany Ocet jabłkowy.

Kobieta, która oszukała świat - opis i okładka

Źródło: Filia

Prawda, która obnażyła kłamstwa branży wellness.

Przedsiębiorczyni. Inspiracja. Guru. Młoda Australijka, Belle Gibson, podbiła serca setek tysięcy ludzi, twierdząc, że pokonała raka mózgu dzięki zdrowej diecie i sile pozytywnego myślenia. Stała się gwiazdą Instagrama, ikoną ruchu wellness, autorką bestsellerowej książki i twarzą aplikacji promowanej przez samo Apple. A wszystko to zbudowane było na kłamstwie. Gibson nigdy nie chorowała na raka. Kobieta, która oszukała świat to pasjonujący reportaż śledczy, który odsłania kulisy jednego z największych oszustw ery mediów społecznościowych. To opowieść o charyzmatycznej oszustce, ale też o nas – o tym, dlaczego tak łatwo uwierzyliśmy w jej historię. Dziennikarze Beau Donelly i Nick Toscano prowadzą nas przez świat złudzeń, pseudonauki i potężnego przemysłu nadziei, który rozkwita na Instagramie i YouTube. To nie tylko historia jednej kobiety, ale też przestroga przed fałszywymi prorokami, którzy żerują na ludzkim cierpieniu.