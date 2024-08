Producent pochwalił tego aktora kosztem Ryana Goslinga. Odpowiedź gwiazdora stała się viralem

Źródło: Variety/Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=r2H4pJOtj_M)

Reklama

Wspomniany anonimowy producent w rozmowie z portalem The Wrap stwierdził, że Glen Powell jest gwiazdą filmową w tym sensie, że "widzowie chodzą teraz do kina po to, by go zobaczyć". Do tych miłych słów dodał jednak już bardziej kontrowersyjną opinię: "W przeciwieństwie do aktora takiego jak Ryan Gosling, którego popularność ogranicza się głównie do płci pięknej, Glen podoba się zarówno kobietom, jak i mężczyznom”.

Ta odpowiedź Glena Powella stała się viralem

Glen Powell szybko zareagował na viralowy komentarz producenta, parafrazując słowa piosenki I'm just a Ken z Barbie, z którą swoją drogą Ryan Gosling wystąpił podczas Oscarów. Aktor znany z takich filmów jak Tylko nie ty, Top Gun: Maverick i Twisters napisał:

Gosling jest legendą. Ja jestem po prostu Glenem.

ROZWIŃ ▼

W chwili pisania tego artykułu post Glena Powella ma ponad 400 tysięcy polubień na platformie X, na której został opublikowany. Internauci są zachwyceni jego odpowiedzią, a nawet w zabawny sposób komentują, że jest "Glenough" i "jego pracą jest tornado".

Komentarz na temat Ryana Goslinga może zaskakiwać. Aktor ma bardzo bogate portfolio, w którym znajdują się takie filmy jak między innymi letni hit Barbie, akcyjniak Drive, oscarowe La La Land czy widowisko sci-fi Blade Runner 2049. Raczej nie jest kojarzony ze stereotypowymi filmami dla kobiet, a co więcej, najpopularniejszy mem na jego temat polega na podpisywaniu przez mężczyzn kadrów z Drive podpisem: "To dosłownie ja".

Wszystkie filmy z Ryanem Goslingiem – ranking

Sprawdźcie sami, które produkcje podbiły serca krytyków z Rotten Tomatoes. Czy film Barbie znalazł się w tym gronie?