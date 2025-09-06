Ryan Reynolds o Avengers: Doomsday. Komentuje plotki o Deadpoolu
Plotek o Deadpoolu w Avengers: Doomsday było bardzo dużo, a opublikowany jakiś czas temu post Ryana Reynoldsa na Instagramie jedynie dolał oliwy do ognia spekulacji. Aktor jest obecnie na festiwalu w Toronto i tam, podczas wywiadów, został o to zapytany.
Ryan Reynolds jest na festiwalu filmowym w Toronto, gdzie promuje produkowany przez siebie dokument o Johnie Candym. W rozmowie z Entertainment Weekly padło pytanie, czy może potwierdzić swój udział w Avengers: Doomsday. Odpowiedź aktora jest wyraźnie przemyślana i dyplomatyczna.
Deadpool w Avengers: Doomsday
W odpowiedzi aktor nawiązał do tego, jakim jest fanem Johna Candy'ego, i wspomniał, że w filmach o Deadpoolu wprowadzał nawiązania do klasyków komedii z udziałem Candy'ego. Wówczas dziennikarz dostrzegł szansę i zapytał, czy takie nawiązania wprowadził też w Avengers: Doomsday i czy potwierdzi swoją rolę. Aktor odpowiedział w swoim stylu, żartobliwie, ale ważył słowa.
Nawet jeśli jeszcze na planie się nie pojawił, to wcale nie oznacza, że to się zaraz nie zmieni. Film będzie kręcony jeszcze długo i nie wszyscy aktorzy od razu meldowali się na planie. Według plotek Deadpool pojawi się w Avengers: Doomsday, ale większą rolę ma mieć w Avengers: Secret Wars.
Avengers: Doomsday – post na Instagramie
Inaczej do rozmowy podszedł Steve Weintraub z Collidera. Zapytał Reynoldsa o post z Instagrama, który dla wielu był potwierdzeniem jego udziału w Avengers: Doomsday. Pojawiły się nawet plotki, że Marvel był niezadowolony z tego, że aktor taki post umieścił w mediach społecznościowych. A co na to Reynolds? Stwierdził, że wrzucił coś, co bardzo lubił, ale nie wykorzystał w Deadpool & Wolverine i to miała być jego motywacja stojąca za publikacją posta. Niczego jednak też nie zdementował ani nie potwierdził w tej rozmowie.
Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku w kinach.
Źródło: EW.com / Collider.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1964, kończy 61 lat