Ryan Reynolds o Avengers: Doomsday. Komentuje plotki o Deadpoolu

Ryan Reynolds jest na festiwalu filmowym w Toronto, gdzie promuje produkowany przez siebie dokument o Johnie Candym. W rozmowie z Entertainment Weekly padło pytanie, czy może potwierdzić swój udział w Avengers: Doomsday. Odpowiedź aktora jest wyraźnie przemyślana i dyplomatyczna.

W odpowiedzi aktor nawiązał do tego, jakim jest fanem Johna Candy'ego, i wspomniał, że w filmach o Deadpoolu wprowadzał nawiązania do klasyków komedii z udziałem Candy'ego. Wówczas dziennikarz dostrzegł szansę i zapytał, czy takie nawiązania wprowadził też w Avengers: Doomsday i czy potwierdzi swoją rolę. Aktor odpowiedział w swoim stylu, żartobliwie, ale ważył słowa.

– Wprowadziłem cztery nawiązania w filmie. Wszystkie napisałem w domu w piżamie i nikt ich nie widział. Moja stopa w ogóle nie stanęła na planie. To najwięcej, co powiem na ten temat.

Nawet jeśli jeszcze na planie się nie pojawił, to wcale nie oznacza, że to się zaraz nie zmieni. Film będzie kręcony jeszcze długo i nie wszyscy aktorzy od razu meldowali się na planie. Według plotek Deadpool pojawi się w Avengers: Doomsday, ale większą rolę ma mieć w Avengers: Secret Wars.

Inaczej do rozmowy podszedł Steve Weintraub z Collidera. Zapytał Reynoldsa o post z Instagrama, który dla wielu był potwierdzeniem jego udziału w Avengers: Doomsday. Pojawiły się nawet plotki, że Marvel był niezadowolony z tego, że aktor taki post umieścił w mediach społecznościowych. A co na to Reynolds? Stwierdził, że wrzucił coś, co bardzo lubił, ale nie wykorzystał w Deadpool & Wolverine i to miała być jego motywacja stojąca za publikacją posta. Niczego jednak też nie zdementował ani nie potwierdził w tej rozmowie.

Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku w kinach.