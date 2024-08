Ryan Reynolds dziękuje - nie zapomniał też o Was. Wzruszający post aktora

Ryan Reynolds opublikował na swoim Instagramie zdjęcia zza kulis wszystkich trzech filmów o Deadpoolu. W ten sposób aktor chciał uczcić sukces najnowszej części w box office. Gwiazdor podziękował też fanom i wszystkim innym osobom, dzięki którym stało się to możliwe. Jego post znajdziecie poniżej.

Minęła niemal dekada, odkąd mogę to robić. [...] Sposób, w jaki przytrafiło się to, jest trudny do przetworzenia. Czuję się tak, jakby to wszystko przydarzyło się komuś innemu. Tak czy inaczej, kręcenie tych filmów było świetną zabawą, prawdopodobnie większą, niż ktokolwiek ma prawo mieć. Nie mogę się powstrzymać, by trochę nie powspominać.

Jest zbyt wiele osób, które wniosły swój kreatywny wkład w ten projekt, by je wszystkie wymienić, ale oczywiście muszę wspomnieć o scenarzystach, z którymi pracuję od wielu lat, Rhett Reese i Paul Wernick (bez których nie byłoby filmu Deadpool), Tim Miller, David Leitch (który stworzył także Kaskadera – jeden z najlepszych filmów na lato), 20th Century Fox, George Dewey i Kevin Feige. Ostatni na liście, ale pierwsi w moim sercu: moi kreatywni i duchowni bracia, Shawn Levy i Hugh Jackman.

[...] Dziękuję każdej osobie, która przyszła na ten film. Dziękuję każdemu, kto widział go kilka razy, zaprzyjaźnił się z nowymi postaciami i uchylił czoła kilku starym znajomym, których pokochaliśmy w przeszłości. To była wspaniała przygoda ❤️⚔️❤️.