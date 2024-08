Aktor ze sceny po napisach Deadpool & Wolverine o monologu. Odmówił pomocy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!



Chris Evans powrócił w filmie Deadpool & Wolverine nie jako Kapitan Ameryka, ale w roli Johnny'ego Storma/Ludzkiej Pochodni, którą grał w Fantastycznej Czwórce z 2005 roku. Scena po napisach także dotyczyła jego bohatera.

Deadpool & Wolverine - scena po napisach

W scenie po napisach widzimy, jak Deadpool, Wolverine i Johnny są transportowani do siedziby Cassandry Novy. Wówczas zgodnie z tym, co w filmie opowiadał Pyskaty Najemnik, Johnny miał monolog, w którym dość obrazowo złorzeczy na Cassandrę. Wszystko, co Deadpool o tym opowiadał, okazało się prawdą.

Okazuje się, że Ryan Reynolds nie był pewien, czy aktor zapamięta długi monolog, więc zaproponował mu kartki z notatkami i wsparcie. Chris Evans odmówił i tak tłumaczy swoją decyzję:

- Ryan mówi do mnie: "Jeśli potrzebowałbyś kartek z notatkami...", a ja mu na to: "Kartek? Jestem tu w tajemnicy. Nie mam okazji do mówienia takich dialogów w filmach. Zaufaj mi. Będę cieszył się każdą sekundą. Nauczyłem się tego na pamięć!

A jak tum się Evans znalazł? Chris Evans i Ryan Reynolds są kumplami, więc kilka lat temu Reynolds przedstawił mu pomysł i Evans był nim zachwycony.

- Szczerze mówiąc, zrobiłbym wszystko, o co Ryan by mnie poprosił. Dał mi świetne cameo w Free Guy i kompletnie mu ufam. Dlatego szansa na to, by znów być Johnnym, jest czymś, czego nie mogłem odmówić. Uwielbiam to. Kręcenie to była frajda, fajnie było też to potem obejrzeć.

Deadpool & Wolverine - film jest na ekranach kin.