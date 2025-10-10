placeholder
Rycerz Siedmiu Królestw naprawia błąd Gry o tron. George R.R. Martin dostawał od niego białej gorączki

Zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw, nowego spin-offu Gry o tron, ujawnił kilka kosmetycznych zmian dotyczących przedstawienia rodu Targaryenów. Ta decyzja powinna uszczęśliwić George'a R.R. Martina, który otwarcie krytykował pomyłkę.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  George R.R. Martin 
rycerz siedmiu królestw Gra o tron Ród smoka
Rycerz Siedmiu Królestw fot. HBO Max
W sieci dopiero zadebiutował zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw, nowego spin-offu Gry o tron opartego o twórczość George'a R.R. Martina i jego krótkie opowiadania o losach ser Duncana i jego giermka. Po reakcjach w mediach społecznościowych można stwierdzić, że zapowiedź spodobała się fanom książek i nie tylko. Chwalone są lepsze zdjęcia, scenografia i ogółem oprawa wizualna. Osoby zaznajomione z opowiadaniami doceniają z kolei przywiązanie do materiału źródłowego i aktorów dobranych do poszczególnych ról. Powody do zadowolenia ma też sam George R.R. Martin. Rycerz Siedmiu Królestw naprawia błąd, który popełniono jeszcze w Grze o tron, a który doprowadzał go do szewskiej pasji.

Geralt z Rivii w kurtce motocyklisty. Twórczyni Wiedźmina o nowym stroju w średniowiecznym świecie

Chodzi o sztandary rodu Targaryen i przedstawienie smoków na nich. George R.R. Martin jasno powiedział, że powinien to być trzygłowy smok z dwiema łapami - nigdy z czterema. Jego zdaniem w świecie Westeros nigdy nie pojawiły się takie zwierzęta. W początkowych sezonach Gry o tron faktycznie trzymano się tego kanonu, ale uległo to zmianie, gdy Daenerys Targaryen przypłynęła do Westeros. Wówczas smok na sztandarach miał cztery kończyny. Ta zmiana przeszła też do Rodu smoka.

To uległo zmianie w Rycerzu Siedmiu Królestw. Na sztandarach widzimy z powrotem dwunożnego smoka, zgodnego z wizją autora książek. Ira Parker, showrunnerka i współtworzycielka spin-offu, w rozmowie z Entertainment Weekly wyjaśniła, iż chciała w ten sposób podkreślić zmianę okresu historycznego i jednocześnie uhonorować wizję twórcy całego świata. Uznała, że na przestrzeni wieków design smoka i sztandarów mógł się zmieniać wraz z projektantami, którzy nad nimi pracowali. To dlatego w przeszłości, w której dzieje się akcja Rodu smoka, bestia miała cztery łapy. Rycerz Siedmiu Królestw jest osadzony z kolei znacznie bliżej Gry o tron, a wizja na sztandar uległa zmianie wewnątrz świata przedstawionego.

Dodała, że odbyła się konsultacja z ekipą produkcyjną Rodu smoka, która dzieli wielu członków z Rycerzem Siedmiu Królestw. Dyskutowano wówczas nad zmianami i sposobem przedstawienia Westeros i rodu Targaryen. Warto też dodać, że George R.R. Martin miał znacznie więcej do powiedzenia przy okazji tworzenia tego spin-offu, zatem niewykluczone, że miał wpływ na tę decyzję.

Źródło: ew.com

