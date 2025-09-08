Reklama
Dlaczego Rycerzy Ren było tak mało w filmach Star Wars? Komiks wyjaśnia tajemnicę

Przed premierą Przebudzenia Mocy wiele osób czekało na zobaczenie Rycerzy Ren w akcji - byli oni czymś nowym i niezwykle interesującym. Niestety ich obecność w pierwszych dwóch filmach trylogii była minimalna. Dlaczego? Tę kwestię wyjaśnił nowy komiks.
Wiktor Stochmal
Tagi:  Rycerze Ren 
kylo ren gwiezdne wojny
Rycerze Ren fot. Lucasfilm Ltd.
O Rycerzach Ren nie dało się wiele dowiedzieć z Trylogii Sequeli Gwiezdnych Wojen, ale gdzie filmy nie mogą, tam komiksy pomogą. To z publikacji Marvela można wyczytać wiele ciekawych szczegółów. Ich pierwszym przywódcą nie był Kylo Ren, ale po prostu niejaki Ren, który władał zakonem na długo przed wydarzeniami z produkcji Disneya. Byli oni też aktywni podczas okresu panowania Imperium. Wówczas stanęli po stronie Qi'Ry przeciwko Imperatorowi i Vaderowi, ale ostatecznie przestraszyli się potęgi tego pierwszego i wbili nóż w plecy postaci Emilii Clarke. 

Z filmów wiemy jedynie, że przywódcą zakonu był Kylo Ren, ale w Przebudzeniu Mocy i Ostatnim Jedi prawie wcale ich nie było. Dlaczego? To wyjaśnia komiks Legacy of Vader #8, w którym powiedziano, że oryginalny Ren został zamordowany przez Bena Solo po jego przejściu na Ciemną Stronę Mocy i zniszczeniu Akademii Jedi Luke'a Skywalkera. Wówczas przejął kontrolę nad zakonem, ale nie potrwało to długo. Gdy Snoke przyjął go nauki, w pewnym momencie uznał, że Kylo nie potrzebuje Rycerzy do pomocy. Scena, w której widzimy ich w Przebudzeniu Mocy była momentem, gdy Kylo odwrócił się od nich i zostawił na pastwę losu, samemu skupiając się na Najwyższym Porządku.

nullfot. Marvel Comics

To wyjaśnia, dlaczego zakon był nieobecny w trakcie dwóch filmów z Trylogii Sequeli. Ich powrót w Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie ma sens, ponieważ wtedy to Kylo był przywódcą Najwyższego Porządku i musiał ich przywrócić do swojej oryginalnej funkcji po śmierci Snoke'a, który kazał mu się ich wyrzec. To też nie przyszło mu łatwo. Po jego odejściu kontrolę nad Rycerzami przejęła niejaka Tava Ren, która chciała przywrócić organizację do dawnej świetności. Kolejne zeszyty prawdopodobnie pokażą, co się z nią stało i dlaczego nie pojawiła się w filmach.

Źródło: screenrant.com

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

