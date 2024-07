Twórcy serii Yakuza ujawnią swoją nową grę na Tokyo Game Show

fot. SEGA

Przedstawiciele Ryu Ga Gotoku Studio, a więc zespołu odpowiadającego za markę Yakuza / Like a Dragon ujawnili podczas streamu, że już wkrótce zamierzają ujawnić swoją nową grę. Zapowiedź ma pojawić się w trakcie tegorocznej edycji targów Tokyo Game Show, która odbędzie się w dniach 26-29 września w Makuhari Messe w prefekturze Chiba.

Trudno powiedzieć czym będzie nowy projekt. Opcji jest kilka. Może być to kontynuacja serii Like a Dragon lub Judgment, spinoff w stylu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, nieoczekiwany remaster / remake lub... zupełnie nowa marka. Warto przypomnieć, że już wcześniej dostaliśmy zapewnienie, że nieujawniona jeszcze produkcja ma "zaskoczyć fanów".

Ostatnią grą Ryu Ga Gotoku Studio było wydane w styczniu tego roku Like a Dragon: Infinite Wealth.