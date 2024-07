fot. Behaviour Interactive

The Casting of Frank Stone to owoc współpracy dwóch firm: Supermassive Games (studia znanego między innymi z Until Dawn czy The Dark Pictures Anthology) oraz Behaviour Interactive, twórców Dead by Daylight. Będzie to nastawiony na narrację horror dla jednego gracza, w którym będziemy decydować o losach grupy młodych filmowców. Podczas zabawy nie zabraknie okazji do podejmowania trudnych wyborów, a oprócz tego zajmiemy się również rozwiązywaniem łamigłówek i sekwencjami QTE.

Ujawniono, że premiera The Casting of Frank Stone odbędzie się już 3 września na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Już teraz ruszyła przedsprzedaż edycji Standard i Deluxe, a w sieci pojawił się nowy zwiastun.

Behaviour Interactive zapowiedziało także, że już 25 lipca w Dead by Daylight pojawi się nowy tryb zabawy 2v8, w którym dwóch zabójców będzie polować na ośmiu ocalałych. Poza tym gra otrzymała kolejny pakiet zawartości, tym razem inspirowany serią Tomb Raider.