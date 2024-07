Xbox Game Pass jeszcze w lipcu otrzyma aż trzy gry na premierę

fot. Capcom

Microsoft ujawnił listę gier, które pojawią się w ich usłudze Xbox Game Pass w drugiej połowie lipca. Co ciekawe, tym razem znalazły się tam tylko trzy tytuły, za to wszystkie dostępne będą od dnia ich premiery na rynku. Będą to Dungeons of Hinterberg, w którym zajmiemy się eksploracją lochów znajdujących się w okolicy urokliwego, austriackiego miasteczka, Flintlock: The Siege of Dawn łączące w sobie elementy akcji, RPG i soulslike oraz Kunitsu-Gami: Path of the Goddess od Capcomu. Ten ostatni tytuł to mieszanka akcji i strategii, a pierwsze recenzje wskazują na to, że twórcą udało się stworzyć coś wciągającego i wartego uwagi.

Xbox Game Pass w 2. połowie lipca - nowe gry

Flintlock: The Siege of Dawn (PC, Xbox Series X i S, chmura) - od 18 lipca

Dungeons of Hinterberg (PC, Xbox Series X i S, chmura) od 18 lipca

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PC, Xbox One, Xbox Series X i S, chmura) - od 19 lipca

fot. Microsoft

Warto również przypomnieć, że niedawno poinformowano o podwyżkach i innych zmianach w Xbox Game Pass. Szczegóły znajdziecie w tym miejscu.