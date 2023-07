Yellowstone będzie emitowane w telewizji CBS po zmianach związanych ze strajkami

fot. Paramount+

Yellowstone będzie częścią jesiennego programu telewizyjnego CBS. CBS, podobnie jak inne stacje telewizyjne, musiała wprowadzić zmiany w swoim harmonogramie przez trwające strajki WGA i SAG-AFTRA. Proces rozpoczął się, kiedy scenarzyści zaczęli strajkować 2 maja, a początek strajku aktorów 14 lipca miał na to dalszy wpływ.

Yellowstone w jesiennym programie ramowym CBS

Według Deadline, amerykańska stacja CBS będzie wypuszczać poprzednie odcinki Yellowstone jako część swojego programu jesiennego. To będzie debiut telewizyjny serialu. Ponieważ Yellowstone obecnie jest transmitowane tylko na Peacock, zaskoczeniem jest fakt, że sieci CBS udało się znaleźć sposób, aby serial był emitowany u nich. Znawcy wskazują, że prawdopodobnie było to możliwe dzięki siostrzanej firmie CBS, MTV Entertainment Studios, która produkuje serial we współpracy z 101 Studios.

fot. Paramount Network

CBS emitujące Yellowstone może się okazać sprytnym ruchem zarówno dla stacji, jak i dla serialu. Emisja w noc po meczu piłki nożnej może pomóc produkcji dotrzeć do nowych odbiorców i dać coś ciekawego dla stacji w ramach contentu. Większa uwaga jest kluczowa dla serialu, który czeka na wznowienie piątego i finałowego sezonu. To także dobre, ale tylko na pewien okres czasu, rozwiązanie w dobie trwających strajków.