Saga Multiwersum - fanowski montaż pokazuje przyszłość MCU

Źródło: Marvel/Disney+

Saga Multiwersum to bardzo prawdopodobna nazwa historii, którą zaczęliśmy śledzić w 4. fazie MCU. Wiemy, że Saga Nieskończoności była opowiadana we wszystkich filmach do 2008 roku do 2019 roku.

YouTuber znany jako Superhero Theorist tworzył montaż koncepcyjny pokazujący Sagę Multiwersum. Wykorzystał on sceny z seriali WandaVision, Loki oraz What If... ? oraz filmu Spider-Man: Daleko od domu. Pojawiają się też ujęcia z innych przygód Pajączków, którzy według plotek mają pojawić się w superprodukcji Spider-Man: No Way Home.

Loki tak naprawdę stworzył multiwersum w MCU, a kolejne projekty jedynie go pogłębią. W końcu na tym też opiera się serial animowany What If...?, w którym zobaczymy alternatywne historie bohaterów znanych z kina. Odbędzie się to właśnie dzięki konceptowi multiwersum. Choć wiemy, że ten motyw odegra ważną rolę w Spider-Man: No Way Home oraz Doctor Strange in the Multiverse of Madness, zakładamy, że w kolejnych zapowiedzianych projektach również będzie to mieć znaczenie.

Zobaczcie, jak mu wyszedł montaż i oceńcie.