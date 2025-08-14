Saga Supermana rodzi się na naszych oczach. James Gunn pracuje nad kolejnym projektem

fot. DC Comics

Superman Jamesa Gunna okazał się bardzo dobrym startem dla DCU. Został dobrze oceniony, nadal jest o nim głośno w mediach społecznościowych i niedługo przekroczy barierę zarobionych 600 mln dolarów na całym świecie, co sam reżyser uważa za sukces. Produkcja niebawem zadebiutuje w serwisach VOD, ale ma być jeszcze dostępna w kinach przez jakiś czas.

James Gunn wcześniej pośrednio zanegował plotkę z maja od Jeffa Sneidera, zdaniem którego reżyser miał już pisać scenariusz do kolejnego filmu. Możliwe jednak, że połowicznie skłamał i faktycznie nad czymś pracował, ponieważ w rozmowie z The Hollywood Reporter potwierdził, że skończył już treatment do nowego filmu.

Skończyłem już treatment do kolejnej historii, która dzieje się w ramach czegoś, co nazywam Sagą Supermana. To bardzo szczegółowy treatment. Pracuję nad tym i mam nadzieję, że zaczniemy produkcję już niedługo.

Kierownik DCU ma zatem ręce pełne roboty. Niedawny wyciek niewykorzystanych szkiców koncepcyjnych z Supermana pokazywał Człowieka ze stali w towarzystwie Supergirl i Krypto, a także umożliwił pierwsze spojrzenie na Brainiaca. Nie można więc wykluczyć, że kolejny film z Sagi Supermana będzie team-upem pomiędzy Kryptończykami, którzy staną naprzeciw jednego z najpotężniejszych złoczyńców w komiksach DC. Film o Dziewczynie ze stali ma zadebiutować w lecie 2026 roku.

