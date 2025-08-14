Saga Supermana rodzi się na naszych oczach. James Gunn pracuje nad kolejnym projektem
Superman od Jamesa Gunna musiał zadowolić Warner Bros., ponieważ reżyser właśnie przyznał, że skończył pisanie szczegółowego treatmentu do kolejnego rozdziału Sagi Supermana. Co to oznacza?
Superman od Jamesa Gunna musiał zadowolić Warner Bros., ponieważ reżyser właśnie przyznał, że skończył pisanie szczegółowego treatmentu do kolejnego rozdziału Sagi Supermana. Co to oznacza?
Superman Jamesa Gunna okazał się bardzo dobrym startem dla DCU. Został dobrze oceniony, nadal jest o nim głośno w mediach społecznościowych i niedługo przekroczy barierę zarobionych 600 mln dolarów na całym świecie, co sam reżyser uważa za sukces. Produkcja niebawem zadebiutuje w serwisach VOD, ale ma być jeszcze dostępna w kinach przez jakiś czas.
Kostium Supermana bez czerwonych majtek. Przymiarka pokazuje kolosalną różnicę
James Gunn wcześniej pośrednio zanegował plotkę z maja od Jeffa Sneidera, zdaniem którego reżyser miał już pisać scenariusz do kolejnego filmu. Możliwe jednak, że połowicznie skłamał i faktycznie nad czymś pracował, ponieważ w rozmowie z The Hollywood Reporter potwierdził, że skończył już treatment do nowego filmu.
Kierownik DCU ma zatem ręce pełne roboty. Niedawny wyciek niewykorzystanych szkiców koncepcyjnych z Supermana pokazywał Człowieka ze stali w towarzystwie Supergirl i Krypto, a także umożliwił pierwsze spojrzenie na Brainiaca. Nie można więc wykluczyć, że kolejny film z Sagi Supermana będzie team-upem pomiędzy Kryptończykami, którzy staną naprzeciw jednego z najpotężniejszych złoczyńców w komiksach DC. Film o Dziewczynie ze stali ma zadebiutować w lecie 2026 roku.
Ranking najpotężniejszych wrogów Supermana
Na którym miejscu uplasował się Brainiac?
Źródło: worldofreel.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1951, kończy 74 lat