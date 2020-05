Saints Row 5 - premiera gry prawdopodobnie opóźniona

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Saints Row 5 nie zostało jeszcze nawet oficjalnie zapowiedziane, a wygląda na to, że premiera gry i tak się opóźni. Jak to możliwe? To proste - Embracer Group, czyli firma-matka Deep Silver i THQ Nordic poinformowało, że dwie ich gry AAA trafią na rynek później, niż pierwotnie zakładano. Nieoficjalne informacje wskazują zaś, że jednym z tych tytułów była właśnie kolejna odsłona tej popularnej serii produkcji z otwartym światem.

Dwie gry AAA, wspominane przez Embracer Group, miały zadebiutować w tym roku fiskalnym, a więc do marca 2021 roku. Podjęto jednak decyzję o przesunięciu ich premiery na kolejny rok fiskalny, czyli okres pomiędzy 1 kwietnia 2021 roku i 31 marca 2022 roku. Wcześniejsze plotki sugerowały, że Saints Row 5 zostanie zapowiedziane w tym roku, ale teraz nie można być tego pewnym - możliwe, że opóźnienie premiery sprawi też, że i na stosowne ogłoszenie będziemy musieli poczekać nieco dłużej.