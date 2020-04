Saints Row: The Third Remastered już oficjalnie. Tak zmieni się gra

Kolejnej gry nie udało się utrzymać w tajemnicy. Tym razem mowa o Saints Row: The Third Remastered, które najpierw pojawiło się w ofercie pewnego sklepu, a później na stronie organizacji zajmującej się przyznawaniem kategorii wiekowych. Nic więc dziwnego, że wydawca tak szybko zdecydował się na potwierdzenie przecieków i oficjalną zapowiedź tej produkcji.

Remaster tworzony jest przez studio Sperasoft i trafi na pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Zaoferuje on nie tylko podstawową wersję gry, ale też wszystkie wydane do niej dodatki. Nie zabraknie tu również szeregu poprawek - wymieniono m.in. zupełnie nowe modele broni i pojazdów, lepszej jakości tekstury w mieście oraz nowy silnik odpowiedzialny za oświetlenie. Wszystko to ma sprawić, że produkcja ta będzie lepiej wypadać na tle innych, współczesnych gier.

Zobaczcie zwiastun gry oraz opublikowane screeny.

Saints Row The Third Remastered

Na premierę gry nie trzeba będzie długo czekać. Saints Row: The Third Remastered ma zadebiutować już 22 maja.