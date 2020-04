Final Fantasy 7 Remake nie zawodzi. Pierwsze recenzje już w sieci

Final Fantasy 7 Remake raczej nie zawiedzie oczekiwań graczy. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje tej produkcji i wynika z nich, że jest to dzieło naprawdę dopracowane i satysfakcjonujące pod niemal każdym względem. Aktualnie średnia ocen w serwisie Opencritic wynosi 87/100 na podstawie 54 opinii krytyków.

Recenzenci chwalą między innymi zupełnie nowy system walki. Ten na pierwszy rzut oka wygląda na taki, który promuje jak najszybsze naciskanie przycisków, ale to tylko pozory. Pod nimi znajduje się bowiem wiele mechanik, które wymagają taktycznego myślenia, używania odpowiednich zdolności i wykorzystywania słabych punktów przeciwników. W recenzjach sporo jest też pochwał oprawy audiowizualnej, która śmiało może znaleźć się w ścisłej czołówce tej generacji.

Gracze nie muszą obawiać się też czasu gry. Ukończenie głównego wątku fabularnego, czyli jedynie części pierwowzoru z 1997 roku, zajmuje około 30-40 godzin. Do tego dochodzi też sporo aktywności pobocznych, mini-gier, znajdziek, a także coś na kształt trybu New Game Plus, dzięki czemu będzie można wrócić do wybranych rozdziałów na bardziej wymagającym poziomie trudności.

Wśród minusów wymieniane są momentami zbędne "fillery", które mają w sztuczny sposób wydłużać rozgrywkę. Niektórzy narzekają też na kontrowersyjne zmiany i nowości w fabule, które mają wywołać wśród fanów naprawdę gorące dyskusje.

O jakości Final Fantasy 7 Remake będzie można przekonać się już 10 kwietnia. To właśnie tego gra trafi na konsolę PlayStation 4.