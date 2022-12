Sakra - zwiastun nowej wuxii. Donnie Yen jako reżyser i gwiazda w akcji

fot. materiały prasowe

Donnie Yen opublikował pierwszy zwiastun swojego nowego widowiska pod tytułem Sakra. W poście na Facebooku podkreśla, że chciał stworzyć coś innego i odświeżającego w gatunku wuxia. Ten gatunek charakteryzuje się przeważnie walkami na broń białą oraz obecnością elementów fantasy, więc tutaj bohaterowie podczas starć nie tylko mają nadludzkie zdolności, ale też latają.

Sakra - zwiastun

Sakra - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w czasach dynastii Song. Bohaterem jest Qiao Feng (Donnie Yen), który był heroicznym i rycerskim człowiekiem szanowanym w świecie sztuk walki. Nagle jednak został oskarżony o bycie Khitanem, co odcięło go od przyjaciół i sojuszników. Podczas swojej wyprawy, na której chce odkryć swoje pochodzenie i jakich ma wrogów, nieoczekiwanie poznaje Azhu, pokojówkę rodziny Murong. Zakochują się w sobie. Razem przeżyli wiele, aż Qiao wpadł w pułapkę pani Ma, co doprowadziło do zabicia Azhu przez pomyłkę. Ostatecznie odkrywa, że za wszystkim stoi Murong Fu, który chce odbudować królestwo Yan. Musi go zabić i zgodnie z życzeniem Azhu udać się za Wielki Mur.

Donnie Yen gra główną rolę oraz jest reżyserem widowiska. W obsadzie są także Chen Yuqi, Cya Liu, Kara Wai oraz Wu Yue.

Sakra - premiera w chińskich kinach odbędzie się 16 stycznia 2023 roku.