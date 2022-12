Wonder Woman 3 - Patty Jenkins o skasowaniu filmu i... fałszywych oskarżeniach. James Gunn komentuje!

materiały prasowe

Najpierw The Hollywood Reporter poinformował o skasowaniu Wonder Woman 3, a potem The Wrap dodał, że to reżyserka miała zrezygnować i jeszcze zbesztać producentów, sugerując, że nie rozumieją jej wizji ani postaci oraz dołączyć link do wikipedii z definicją "wątku postaci". Patty Jenkins przerywa milczenie, wracając specjalnie na media społecznościowe po półrocznym braku aktywności i publikując obszerne oświadczenie.

Wonder Woman 3 skasowana

Patty Jenkins zaczyna od tego, że nie zwykła komentować spraw związanych z częścią prywatną jej kariery, ale nie może pozwolić, aby w sieci krążyły nieprawdziwe doniesienia. Oskarżenia na temat jej zachowania z portalu The Wrap nazwała atrakcyjnym clickbaitem i fałszywą historią. Podkreśla otwarcie, że nic z tego nie jest prawdą.

- To po prostu nie jest prawdą. Ja nie odeszłam. Byłam otwarta na wszystko, czego się ode mnie oczekuje. Sytuację zrozumiałam tak, że w obecnym czasie nie mogłam zrobić nic, co mogłoby ruszyć ten temat do przodu. DC jest oczywiście w tej chwili w procesie zmian, które muszą zajść, więc rozumiem, że muszą podjąć wiele trudnych decyzji. Nie chcę, aby ta piękna przygoda z WW skończyła się czymś negatywnym. Jestem zaszczycona i bardzo to uwielbiam, że mogłam zrobić te dwa filmy o Wonder Woman. To niezwykła postać. Życie z jej wartościami sprawia, że można stać się lepszą osobą. Życzę jej i jej dziedzictwu wspaniałej przyszłości - ze mną lub beze mnie.

Słowa Patty Jenkins dementujące oskarżenia portalu The Wrap wspiera sam szef DCU James Gunn. Twierdzi on, ze interakcje jego i Petera Safrana z reżyserką były przyjemne i profesjonalne. Natomiast dziennikarze The Wrap twardo mówią, że ich źródła są rzetelne i mówią prawdziwą historię.

Rogue Squadron - film żyje?

Patty Jenkins odniosła się też do ciągłych plotek na temat jej filmu ze świata Gwiezdnych Wojen. Potwierdza, że po długiej pracy chwilowo odeszła z projektu, aby zająć się Wonder Woman 3, ponieważ Star Wars: Rogue Squadron wówczas wymagał jeszcze więcej czasu pracy. Dodaje, że ma nowy kontrakt z Lucasfilmem, a prace nad Rogue Squadron cały czas trwają. Jednak jest to okres developmentu, więc na ten moment nie wie, czy dojdzie do procesu realizacji czy nie. Wiele różnych projektów nie dochodzi do tego etapu.

