Sala samobójców. Hejter - Netflix kupuje prawa do globalnej dystrybucji polskiego filmu

Sala samobójców. Hejter to najnowszy film w reżyserii Jana Komasy, który idzie za ciosem po nominacji do Oscara za Boże Ciało. Podczas wirtualnej edycji festiwalu filmowego Tribeca zdobył on nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego.

Czytamy w amerykańskich mediach, że Netflix kupił prawa do dystrybucji na całym świecie. Sala samobójców. Hejter pojawi się w Netflixie w każdym kraju poza Polską już w lipcu 2020 roku.

W Polsce film jest dostępny na platformach PVOD, czyli takich, w których płacimy za obejrzenie jednej produkcji. Jak udało nam się ustalić, Sala samobójców. Hejter pojawi się na Netflixie w Polsce dopiero 6 marca 2021 roku.

W oświadczeniu opublikowanym w amerykańskich mediach rzecznik prasowy Netflixa tłumaczy, że są podekscytowani dodaniem zwycięzcy z festiwalu Tribeca do swojej globalnej oferty. To on też potwierdził, kiedy film pojawi się w polskim Netflixie.

