To się dzieje! Sam Raimi wyprodukuje remake kultowego horroru z lat 70.

Fot. Materiały prasowe

Trwają prace nad remakiem Magii i pojawiły się nowe ekscytujące informacje na jego temat. Bloody Disgusting zdradziło swoim czytelnikom, że Sam Raimi i Roy Lee będą producentami nowej wersji! Z czego możecie ich kojarzyć? Sam Raimi to filmowiec znany między innymi dzięki takim produkcjom jak Martwe zło, Armia ciemności, Szybcy i martwi oraz trylogii Spider-Mana. Z kolei Roy Lee to producent, który ma za sobą długą karierę. W samym 2025 roku pracował na przykład przy Weapons i Wielkim marszu.

Oryginalny film Magia z 1978 roku opowiada o magiku Corkym, który po nieudanym debiucie wraca na scenę jako brzuchomówca. Wraz ze swoją kukiełką, wstrętnym i dowcipnym Fatsym, zaczyna zdobywać sławę. Z czasem okazuje się jednak, że mężczyzna nie jest w stanie go kontrolować. Tak rozpoczyna się horror. W obu rolach wystąpił Anthony Hopkins. W obsadzie znaleźli się także między innymi Burgess Meredith, Ann-Margret i Ed Lauter.

Za remake Magii odpowiada studio Lionsgate. W roli producentów oprócz Sama Raimiego i Roya Lee znaleźli się także Chris Hammond i Tim Sullivan. Mark Swift i Damian Shannon napiszą scenariusz. To na razie wszystko, co wiemy o nowej wersji.