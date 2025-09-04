To się dzieje! Sam Raimi wyprodukuje remake kultowego horroru z lat 70.
Magia to film z 1978 roku z Anthonym Hopkinsem w roli głównej, który z czasem zyskał status kultowego. Lionsgate przygotowuje remake i są nowe ciekawe informacje na temat tego, kto będzie przy nim pracować.
Trwają prace nad remakiem Magii i pojawiły się nowe ekscytujące informacje na jego temat. Bloody Disgusting zdradziło swoim czytelnikom, że Sam Raimi i Roy Lee będą producentami nowej wersji! Z czego możecie ich kojarzyć? Sam Raimi to filmowiec znany między innymi dzięki takim produkcjom jak Martwe zło, Armia ciemności, Szybcy i martwi oraz trylogii Spider-Mana. Z kolei Roy Lee to producent, który ma za sobą długą karierę. W samym 2025 roku pracował na przykład przy Weapons i Wielkim marszu.
Oryginalny film Magia z 1978 roku opowiada o magiku Corkym, który po nieudanym debiucie wraca na scenę jako brzuchomówca. Wraz ze swoją kukiełką, wstrętnym i dowcipnym Fatsym, zaczyna zdobywać sławę. Z czasem okazuje się jednak, że mężczyzna nie jest w stanie go kontrolować. Tak rozpoczyna się horror. W obu rolach wystąpił Anthony Hopkins. W obsadzie znaleźli się także między innymi Burgess Meredith, Ann-Margret i Ed Lauter.
Za remake Magii odpowiada studio Lionsgate. W roli producentów oprócz Sama Raimiego i Roya Lee znaleźli się także Chris Hammond i Tim Sullivan. Mark Swift i Damian Shannon napiszą scenariusz. To na razie wszystko, co wiemy o nowej wersji.
Źródło: bloody-disgusting.com
