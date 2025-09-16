placeholder
Samotność Janosika: Biografia Marka Perepeczki jeszcze we wrześniu

Marka Perepeczkę pokolenia widzów pamiętają m.in. kultowej roli Janosika. Ale jak wyglądało jego życie i kariera? Dowiecie się tego z nadchodzącej biografiii. 
Tymoteusz Wronka
Tagi:  marek perepeczko 
Rebis biografia
Samotność Janosika. Biografia Marka Perepeczki Rebis
Dom Wydawniczy Rebis zapowiedział na 23 września premierę biografii Marka Perepeczki. Książka nosi tytuł Samotność Janosika.

To oczywiście nawiązanie do jednej z najsłynniejszych ról Marka Perepeczki, czyli wcielenia się w tytułowego serialowego Janosika. Autor książki przygląda się przerywanej karierze aktora, ale zwraca też uwagę na jego życie prywatne.

Autorem Samotności Janosika jest Marek Szymański, m.in. dziennikarz i autor książek o tematyce okołofilmowej.

Samotność Janosika - opis i okładka

Samotność Janosika. Biografia Marka PerepeczkiŹródło: Rebis

Pierwsza biografia pamiętnego Harnasia z kultowego serialu Jerzego Passendorfera.

Burzliwe losy aktora: od spektakularnej kariery na przełomie lat 60. i 70., po czasy długiego zapomnienia, emigracji na Antypody, a potem powrotu na ekrany. Trudna historia miłości do ukochanej kobiety, przygody z teatrem pod koniec życia. Daniel Olbrychski: „To wzruszające, że powstała książka o Marku. On na nią zwyczajnie zasługuje. Kolejne pokolenia oglądają przecież Pana Wołodyjowskiego i Janosika. I zastanawiają się: kim był ten Perepeczko?”.

Źródło: Rebis

