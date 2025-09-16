Samotność Janosika: Biografia Marka Perepeczki jeszcze we wrześniu
Marka Perepeczkę pokolenia widzów pamiętają m.in. kultowej roli Janosika. Ale jak wyglądało jego życie i kariera? Dowiecie się tego z nadchodzącej biografiii.
Dom Wydawniczy Rebis zapowiedział na 23 września premierę biografii Marka Perepeczki. Książka nosi tytuł Samotność Janosika.
To oczywiście nawiązanie do jednej z najsłynniejszych ról Marka Perepeczki, czyli wcielenia się w tytułowego serialowego Janosika. Autor książki przygląda się przerywanej karierze aktora, ale zwraca też uwagę na jego życie prywatne.
Autorem Samotności Janosika jest Marek Szymański, m.in. dziennikarz i autor książek o tematyce okołofilmowej.
Samotność Janosika - opis i okładka
Pierwsza biografia pamiętnego Harnasia z kultowego serialu Jerzego Passendorfera.
Burzliwe losy aktora: od spektakularnej kariery na przełomie lat 60. i 70., po czasy długiego zapomnienia, emigracji na Antypody, a potem powrotu na ekrany. Trudna historia miłości do ukochanej kobiety, przygody z teatrem pod koniec życia. Daniel Olbrychski: „To wzruszające, że powstała książka o Marku. On na nią zwyczajnie zasługuje. Kolejne pokolenia oglądają przecież Pana Wołodyjowskiego i Janosika. I zastanawiają się: kim był ten Perepeczko?”.
Źródło: Rebis
