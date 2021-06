Samsung opracował elastyczny panel OLED, który sprawdzi się w roli pulsometru

Źródło: Samsung

Mimo iż elastyczne wyświetlacze znajdziemy zaledwie w kilku powszechnie dostępnych smartfonach, technologia tego typu jest przyszłością szeroko rozumianej branży mobilnej. Samsung widzi w niej m.in. szansę na zrewolucjonizowanie gadżetów do noszenia. Według korporacji nowy, wysoce elastyczny panel OLED ma umożliwić zwiększenie precyzji pomiaru tętna.

Zespół inżynierów z Samsung Advanced Institute of Technology opisał na łamach magazynu Science Advances prototypowy pulsometr wyposażony w elastyczny wyświetlacz, którzy można bezpiecznie rozciągnąć na 1000-krotność jego wyjściowej długości. Stworzenie tak wytrzymałego panelu było możliwe dzięki wykorzystaniu elastycznych elektrod oraz zastąpieniu plastikowych elementów elastomerem, polimerowym tworzywem sztucznym, które charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz wytrzymałością. Jak zauważył Yeongjun Lee, koordynator projektu SAIT, zastosowanie wspomnianych materiałów umożliwiło rozciąganie okablowania i przestrzeni między pikselami OLED bez deformowania samych pikseli.

Tak nietuzinkowy wyświetlacz w parze z czujnikami wyspecjalizowanymi w pomiarze podstawowych parametrów życiowych pozwolił skonstruować w pełni funkcjonalny, rozciągliwy pulsometr. W trakcie testów okazało się, że panel ściśle przylegający do skóry użytkownika znacznie lepiej adaptuje się do ruchów ręki niż klasyczne opaski sportowe. A co za tym idzie, konstrukcja dokonuje dokładniejszych pomiarów niż klasyczne pulsometry, nawet przy 30-procentowym rozciągnięciu.

Prototyp jest obecnie we wczesnej fazie rozwoju i naukowcy muszą jeszcze dopracować go, zanim będzie gotów do rynkowego debiutu. Konsumencka wersja urządzenia oprócz tętna ma monitorować także wysycenie krwi tlenem, czynność elektryczną mięśni oraz ciśnienie tętnicze. I choć w pierwszej kolejności sprawdzi się w roli klasycznej opaski sportowej, nie można wykluczyć, że w bliżej nieokreślonej przyszłości przyczyni się do skonstruowania naskórnych wyświetlaczy rodem z cyberpunkowej rzeczywistości.